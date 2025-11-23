Убийцы на тарелке: диетолог назвала 5 главных продуктов, которые «кормят» рак

Врач-диетолог Анна Бражникова в беседе с Lenta.ru назвала продукты, систематическое потребление которых может провоцировать развитие онкологических заболеваний.

В черный список попали обработанное красное мясо — колбасы, сосиски, бекон и копчености, способные вызывать колоректальный рак. Даже свежее красное мясо диетолог рекомендует ограничить 350–500 граммами в неделю.

Особую опасность представляет алкоголь — даже в малых дозах он повышает риск рака молочной железы, печени, пищевода и других органов.

Канцерогенным эффектом обладают и продукты с высокой степенью обработки, содержащие избыток соли, сахара и трансжиров.

Отдельную угрозу, по словам диетолога, несут блюда, где при жарке образуется акриламид — картофель фри, чипсы и другой жареный картофель.

Как подчеркнула эксперт, до 40% случаев рака можно предотвратить, увеличив потребление клетчатки из овощей, фруктов и цельных злаков, отказавшись от жарки в пользу варки, запекания или тушения, и контролируя массу тела.

