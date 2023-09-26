«Самый опасный период»: почему осенью нужно пить столько же воды, как и летом

Многие считают, что раз жара осталась позади, организм больше не нуждается в таком количестве воды, какое ему нужно было летом. Однако это не соответствует действительности — распространенное заблуждение способно даже вредить здоровью.

Айгуль Абдуллина, врач-дерматовенеролог и основатель сети косметологических клиник «Residence of Beauty», призвала не снижать количество потребляемой воды с наступлением холодов.

«Осенний период — это самый опасный период для вашего организма, ведь именно в это время вы наиболее всего подвержены простудам и заболеваниям. Важно понимать, что из-за изменения погоды организм не так явно сигнализирует о недостатке воды, однако это не значит, что жажды нет», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, меньшее потребление воды способно приводить к дегидратации организма. Влага уходит из него в тех же темпах, что и летом, поэтому и поступать должна в соответствующих объемах.

«Сухой из-за включенного отопления воздух вытягивает воду из кожи, дыхательных путей, волос. Все это приводит к обезвоживанию организма, также затрудняя поступление кислорода. При холодной и сухой погоде вода из организма испаряется в тех же масштабах, что и летом, но организм не способен подать соответствующие сигналы. Потому важно регулярно пить воду, помогая вашему организму защищать вас в это прохладное и дождливое время года», — подчеркнула Абдуллина.

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