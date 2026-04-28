Саратовские медики провели уникальную операцию по удалению эхинококка

В Саратовской областной клинической больнице провели уникальную операцию, в ходе которой извлекли огромные паразитарные образования, поразившие сразу два жизненно важных органа пациента. В хирургическое отделение № 2 поступил 48-летний мужчина с запущенным эхинококкозом — заболеванием, источником которого являются дикие животные, в частности лисы и волки, передает saratov.aif.ru .

По данным медиков, эхинококковые кисты обосновались как в печени, так и в селезенке, достигнув внушительных размеров — более десяти сантиметров каждая. Однако главную сложность для хирургов представляла не величина образований, а их крайне опасное расположение. Киста в печени находилась в центральной части органа, в непосредственной близости от магистральных кровеносных сосудов, что создавало риск массивного кровотечения.

После тщательной оценки ситуации врачи приняли решение о проведении комбинированного вмешательства. Хирурги выполнили полное удаление селезенки вместе с паразитарным узлом, а также провели медианную резекцию печени. Операция прошла успешно, пациент находится под наблюдением специалистов.