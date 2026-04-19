«Щепотка здоровья». Врач объяснила, зачем йодировать соль

Врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Гульнара Закирова в беседе с РИА Новости сообщила, что употребление йодированной соли помогает предотвратить йододефицитные состояния и сбои в работе щитовидной железы.

По словам Закировой, йодированная соль играет важную роль в профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода, таких как зоб и гипотиреоз. Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, которые регулируют обмен веществ и поддерживают нормальное функционирование организма.

Дефицит йода, подчеркнула эксперт, особенно опасен для детей и беременных, так как способен спровоцировать нарушения в деятельности щитовидной железы.

«В странах, где недостаток йода является распространенной проблемой, йодированная соль является важным шагом для предотвращения дефицита. Однако в регионах с нормальным поступлением йода в рационе через другие источники, например, морепродукты, необходимость в дополнительном употреблении йодированной соли может быть не столь актуальна», — добавила Закирова.

