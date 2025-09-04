Звезда реалити-шоу Эрин Бейтс, недавно ставшая матерью в седьмой раз, попала в реанимацию. После тяжелых родов у нее развился септический шок, и врачи борются за ее жизнь. Об этом также сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник в соцсетях.

Американская телезвезда Эрин Бейтс, известная по реалити-шоу «Воспитание Бейтсов», оказалась в реанимации после рождения седьмого ребенка. Как сообщил ее муж, Чед Пэйн, роды были тяжелыми и вызвали осложнения.

После родов у Эрин развилась инфекция, которая привела к септическому шоку — опасному состоянию, при котором нарушается работа внутренних органов. Врачи сейчас борются за ее жизнь в отделении интенсивной терапии. Пэйн отметил, что ребенок родился 26 августа и с ним все в порядке. Он попросил подписчиков молиться за здоровье жены, подчеркнув, что роды были сложнее, чем предыдущие.

