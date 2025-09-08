Ключевыми причинами появления «пивного живота» является перебор калорий из-за самого напитка и калорийных закусок, а также дефицит движения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила гастроэнтеролог Анастасия Лебедева.

Лебедева пояснила, что пиво богато углеводами и по калорийности его можно сравнить с достаточно сытной пищей. Регулярное употребление напитка, особенно в вечернее время, способствует накоплению жира в области живота. Кроме того, привычка сочетать пиво с жирными и солеными закусками резко увеличивает общее количество калорий, потребляемых за вечер.

