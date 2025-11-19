«Секрет здоровья из банки». Доктор Мясников раскрыл рецепт салата с печенью трески: почему этот продукт так важен?

В новом выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1», доступном на платформе «Смотрим», телеведущий и врач Александр Мясников сделал неожиданное гастрономическое признание.

Обсуждая с шеф-поваром Глебом Астафьевым огромную пользу печени трески, которая содержит суточную норму витамина D всего в одной чайной ложке, Мясников вспомнил о северных морях.

Увидев банку консервов, он воскликнул: «Мурманску привет!». Доктор пояснил, что часто посещает побережье Белого и Баренцева морей и по этой причине сам регулярно употребляет дары моря, включая этот ценный продукт. По его мнению, тем, кто не любит печень трески, просто не знакомы правильные рецепты ее приготовления. Личным фаворитом Мясников назвал простой, но вкусный салат с добавлением яйца и свежего укропа.

Эфир вызвал волну ностальгии, когда врач поделился воспоминанием: «Кто родом из СССР, помнит, да? Ничего не было. Стояла печень трески, а мы ее с яичком наворачивали».

Ранее сообщалось о том, что доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам вопросы о потенции.