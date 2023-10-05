Сексолог Короткова перечислила способы повышения либидо осенью
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По словам сексолога Татьяны Коротковой, уровень сексуального влечения зависит прежде всего от физического состояния человека, в связи с чем в осенний сезон у метеочувствительных людей часто уменьшается интерес к интимной близости. Об этом сообщает радио Sputnik.
Она добавила, что свою роль играет и отсутствие витамина D.
По мнению эксперта, повысить либидо можно восполнить дефицит необходимых витаминов, а также расширить количество половых контактов.