Сексолог Короткова перечислила способы повышения либидо осенью

По словам сексолога Татьяны Коротковой, уровень сексуального влечения зависит прежде всего от физического состояния человека, в связи с чем в осенний сезон у метеочувствительных людей часто уменьшается интерес к интимной близости. Об этом сообщает радио Sputnik.