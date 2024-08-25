Сексолог Луговая пояснила, почему краткосрочный стресс может быть плюсом для сексуальной жизни

По словам сексолога Натальи Луговой, стресс оказывает большое влияние на сексуальную жизнь, однако последствия данного состояния могут быть различными в зависимости от того, как долго человек его испытывает. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она уточнила, что краткосрочный стресс может положительно влиять на сексуальную жизнь. Так, выброс адреналина в ответ на стрессовую ситуацию активирует ресурсы организма, что может привести к росту энергии и сексуального желания, поэтому подобный всплеск может стать катализатором страсти и усилить влечение.

По мнению эксперта, при этом в плане хронического стресса все обстоит совсем по-другому. Так, его последствия переходят в фазу разрушительных. Регулярное воздействие стрессовых факторов приводит к выработке кортизола и прочих гормонов стресса, что негативно сказывается на уровне тестостерона, отвечающего за либидо у мужчин и женщин. Спад уровня тестостерона ведет к снижению сексуального влечения, сокращению энергии и ухудшению общего состояния здоровья.

Она добавила, что для восстановления сексуальной жизни после стрессовой ситуации важно принять комплексные меры по восстановлению организма. Это могут быть регулярные занятия спортом, нормализация сна, медитация.

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