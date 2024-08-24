Эксперт рассказала, когда в отношениях стоит бояться измены

Они чаще всего происходят в кризисные периоды. Об этом заявила практикующий психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с Инфо24.

Недавно ученые сделали вывод о том, что мужчины начинают изменять своим избранницам в возрасте 25-30 лет, в то время как женщины – с 30-45 лет. В действительности это зависит от длительности отношений партнеров.

Так, к примеру, измену стоит бояться до первой годовщины. В этот период спадают «розовые очки» и утихают «бабочки» в животе. К третьему году неверность партнера может проявиться, если люди не умеют договариваться друг с другом. Также интерес к любимому человеку рискует утихнуть на седьмом году отношений, и тогда на помощь приходят любовники и любовницы.

А после 15 лет совместной жизни «третий лишний» возникает в том случае, если быт поглотил и уничтожил «все прекрасное». Помимо этого, огромную роль в данном вопросе играют возрастные кризисы мужчины и женщины.

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