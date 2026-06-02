С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новая редакция перечня медицинских должностей. Минздрав исключил из него 16 специальностей и добавил 11 новых. Самой заметной потерей стал врач-сексолог: готовить таких специалистов в вузах больше не будут, а их функции передадут психиатрам.

Среди других упраздненных позиций — зубной врач, лаборант, протезист, диабетолог, участковый педиатр, подростковый терапевт и еще ряд должностей. Трем специальностям — бактериологам, вирусологам и паразитологам — дали отсрочку до 1 сентября 2028 года. Взамен Минздрав вводит врача по медицине здорового долголетия, специалиста по физической и эргореабилитации, медицинского микробиолога, логопеда, психолога, нейропсихолога, нутрициолога, медсестру по реабилитации и школьного врача. Упор сделан на реабилитацию, психологию и профилактику старения.

По мнению ведомства, сексология дублирует психиатрию, и ее исключение устраняет избыточное пересечение функций. В профессиональной среде на это отреагировали с иронией: врачи-сексологи шутят, что либидо официально признали психическим отклонением. Работающие специалисты не потеряют места — им предложат переобучиться, однако нового набора в вузы уже не будет. При этом на частном рынке спрос на интимные консультации остается высоким. В Кирове, например, средняя цена приема сексолога достигает пяти тысяч рублей, в одной из гимназий работал штатный специалист, а частные медцентры почти повсеместно держат таких врачей в штате или по договору. Работает даже целый «Центр здоровых отношений» с индивидуальными консультациями, вебинарами и программами полового воспитания для детей и родителей.

Что касается остальных исключенных специальностей, ситуация схожая: зубного врача заменяет стоматолог с высшим образованием, лаборанта — медицинский микробиолог, диабетолога — эндокринолог, протезиста — специалист по медреабилитации. Действующие сотрудники сохранят места, но их должности переименуют или расширят функционал. Проблемы возникнут лишь у тех, кто попытается трудоустроиться по старым специальностям после 1 сентября 2026 года, — вакансий с такими названиями уже не будет.