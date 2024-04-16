Семьдесят выездов в муниципалитеты Нижегородской области совершили «Поезда здоровья» с начала года

Семьдесят выездов в муниципалитеты Нижегородской области совершили «Поезда здоровья» с января. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что к середине этого месяца медпомощь в «Поездах здоровья» получили уже свыше 14 тыс. жителей региона. Кроме того, пациентам провели более 24,5 тыс. консультаций специалистов, выполнили около 66 тыс. разных исследований.

Отмечается, что из них свыше 25,6 тыс. лабораторных исследований, около 5,3 тыс. флюорографий, около шесть тысяч электрокардиографий и более пяти тысяч УЗИ, а также свыше 4,1 тыс. женщин прошли маммографию.

Добавляется, что этот комплексный подход дал возможность выявить у жителей региона уже свыше 3,5 тыс. заболеваний. На дополнительное обследование направлено около 10 тыс. человек, в госпитализации нуждались почти 700 пациентов.