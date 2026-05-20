Кофе и бокал вина убьют вас в жару: диетолог назвал напитки, которые высасывают воду из организма

Когда столбики термометров зашкаливают за 30, привычная чашка кофе или бокал пива превращаются во врагов — врач-эндокринолог Антон Поляков предупредил, что эти напитки, а также острая и жирная еда только ускоряют обезвоживание и бьют по организму. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Спасаясь от аномальной жары, многие тянутся к холодному кофе или пиву. А зря. Диетолог Антон Поляков четко обозначил черный список. Алкоголь — главный злодей, он моментально обезвоживает. Кофе и крепкий чай действуют по тому же принципу. Сладкая газировка, соки и морсы тоже под запретом — сахар создает иллюзию утоления жажды, а на деле заставляет организм тратить воду на его переработку.

С продуктами не легче. Острая пища провоцирует дикое потоотделение — жидкости уходит еще больше. А тяжелая жирная еда вроде фастфуда создает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которой и так тяжело в пекле.

Что же делать? Поляков советует переходить на легкие блюда — салаты, овощи, нежирное мясо. И главное — пить обычную воду без газа, причем маленькими глотками, не дожидаясь чувства жажды. Кофе и острые крылышки оставьте до прохладных вечеров. А в 30-градусный зной ваши лучшие друзья — вода и свежая зелень. Иначе за больницу не ручается никто. Организм скажет спасибо, а вы переживете жару без отеков, головных болей и разбитости.

Ранее профессор объяснил, почему кондиционер может навредить здоровью.