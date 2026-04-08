«Сердце работает на износ»: заведующая кардиологией рассказала, чем опасны паузы в дыхании во сне

Врач-кардиолог и заведующая отделением плановой кардиологии Псковской областной клинической больницы Ксения Михайлова в беседе с изданием «Псковская Лента Новостей» развеяла распространенное заблуждение о безобидности ночного храпа. По словам специалиста, громкие и регулярные звуки во сне зачастую служат тревожным сигналом, указывающим на повышенный риск возникновения артериальной гипертензии, сбоев сердечного ритма и даже сердечной недостаточности.

Медик подчеркнула: главная угроза исходит не от самого шума, а от сопутствующих ему пауз в дыхании — апноэ. В моменты таких остановок мозг и сердечная мышца страдают от острой нехватки кислорода, что заставляет сердечно-сосудистую систему работать с удвоенной нагрузкой. При регулярном повторении это состояние способно перерасти в хронические патологии.

При устойчивом и громком храпе Михайлова настоятельно рекомендует пройти процедуру суточного кардиореспираторного мониторирования. Специальный прибор в течение ночи фиксирует ключевые параметры: частоту сердечных сокращений, уровень сатурации крови кислородом, а также количество и продолжительность эпизодов остановки дыхания. Полученные данные дают кардиологу или пульмонологу четкое представление о степени нарушений и позволяют выбрать верную тактику лечения.

Среди наиболее частых причин ночных дыхательных расстройств врач назвала искривление носовой перегородки и образование полипов — в таких случаях требуется вмешательство отоларинголога. Другим весомым фактором выступает лишний вес: жировые отложения в районе мягкого неба и глотки во время сна провисают, механически перекрывая просвет дыхательных путей. Не стоит сбрасывать со счетов и врожденные анатомические особенности.

После тщательного анализа результатов обследования пациенту подбирается индивидуальная схема терапии. Если проблему можно решить консервативно, достаточно пройти курс ЛОР-лечения или заняться снижением массы тела. В более запущенных случаях назначается ночная респираторная поддержка с применением СИПАП- или БИПАП-аппаратов, которые создают постоянное положительное давление в дыхательных путях, предотвращая их смыкание и нормализуя поступление кислорода.

Ксения Михайлова резюмировала: храп — это отнюдь не безобидная привычка, а вполне серьезный повод для визита к специалисту. Современная медицина располагает всеми необходимыми инструментами для своевременного выявления проблемы, предотвращения тяжелых осложнений и возвращения человеку полноценного и безопасного ночного отдыха. Первичную оценку состояния проведет терапевт, который при необходимости направит к узкопрофильным коллегам.