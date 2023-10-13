«Улучшает качество слезной пленки»: офтальмолог рассказал, как можно укрепить зрение без помощи врачей

В попытках улучшить зрение можно найти массу различных советов, некоторые из которых не имеют ничего общего со здравым смыслом. Однако существуют и такие методики, которые можно использовать самостоятельно, чтобы достичь цели хотя бы частично.

Доктор медицинских наук и президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов Игорь Азнаурян рассказал о работающих способах борьбы с проблемой, которые можно использовать в домашних условиях. Однако специалист предупредил, что помогут они только при слабых степенях патологий и при возрастных изменениях. Более серьезные заболевания без участия врача победить навряд ли удастся.

«Есть достаточно известный способ — использование точки на стекле. Человек фокусируется на точку на стекле, а потом на какой-то объект, находящийся за стеклом. Такое переключение внимания то на стекло, то на объект за стеклом улучшает аккомодацию, то есть способность глаза фокусироваться на предметы вблизи», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Методика, добавил Азнаурян, будет полезна людям, которые долго работают за компьютером. Она позволяет расслабить мышцы внутри глаза и таким образом обеспечить более комфортные условия для зрения.

«Также для улучшения зрения в домашних условиях существуют специальные маски, созданные для улучшения продукции слезы. Они устроены таким образом, что приводят к испарению определенного количества жидкости, а это улучшает качество слезной пленки», — отметил офтальмолог.

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