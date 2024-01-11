Сервис «Паллиативная помощь» продолжает помогать жителям Подмосковья

Сервис, посвященный оказанию паллиативной медицинской помощи в Подмосковье, был запущен в апреле 2023 года. За это время им воспользовались более двадцати трех тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья.

Директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов отметил, что за время работы сервиса наибольшей популярностью у жителей стали разделы о правах пациентов, оказания паллиативной помощи и школа пациента.

Портал содержит разнообразную информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными, полезные статьи и другие разделы.