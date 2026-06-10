«Съешьте сливу, а не просто яблоко». Кардиологи назвали 4 продукта для защиты сердца

В ходе работы ученые проанализировали рацион более 30 тысяч добровольцев. Оказалось, что у многих участников наблюдается дефицит флаванолов — природных соединений, которые помогают снизить риск развития болезней сердца и сосудов. Примечательно, что этот недостаток фиксировался даже у тех, кто ежедневно съедал рекомендованные пять порций растительной пищи.

По словам авторов работы, чтобы восполнить нехватку флаванолов, полезно добавить в меню ягоды, блюда из бобовых (например, фасоль) и чашку зеленого чая. Наибольшее количество этих веществ содержится в сливах, клюкве, ежевике, вишне, а также в яблоках с кожурой.

По итогам исследования ученые пришли к выводу, что универсальной нормы в пять порций фруктов и овощей в день недостаточно для полноценной защиты организма. Они рекомендуют врачам подбирать диету индивидуально, чтобы эффективнее снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний.

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