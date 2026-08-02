Суд не признал творчеством «Мону Лизу с вином», созданную нейросетью

Истец создал с помощью искусственного интеллекта (ИИ) две работы — «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином». На картинках были изменены лица, прически, добавлены детали, а у Статуи Свободы факел заменили бокалом.

Позднее российский предприниматель разместил эти изображения на футболках, худи и термостаканах, а создатель изображений потребовал компенсацию за нарушение авторских прав. Ответчик возразил, заявив, что небольшие изменения исходных произведений нельзя считать самостоятельным творчеством. Суд согласился с этой позицией.

В решении указано, что у нейросети нет сознания, а использованные идеи (растрепанные волосы, измененное лицо, бокал вина) давно встречаются в искусстве. Команды для ИИ признали простыми механическими действиями технического характера.

Ранее адвокат Алексей Зацепин предупредил, что использование ИИ в суде не снижает ответственность человека.