«Я будто на собеседовании»: россиянин рассказал, почему сбежал со свидания с американкой

Россиянин, активно ищущий свою любовь, поделился историей неудачного свидания с американкой Дженнифер, которая переехала в Россию, пишет «Лента.ру». Своим опытом он рассказал автору тревел-блога «Лайк Трэвел Путешествия» Елене. Пост опубликован на платформе «Дзен».

Сначала, рассказал мужчина, он сделал Дженнифер комплимент, но он ей не понравился. Затем он спросил об отношении к семье и детям. Американка ответила, что в ближайшие годы не планирует замужество и детей, так как хочет сосредоточиться на карьере до 35 лет.

После этого, вспоминает россиянин, Дженнифер начала задавать ему вопросы об образовании, работе, предыдущих отношениях и причинах расставания. Молодой человек почувствовал, что его проверяют по списку требований. Тогда он сказал, что пойдет в туалет, вызвал такси и уехал.

По словам россиянина, он не ожидал обсуждения личных вопросов при первой встрече и был удивлен, что инициатива исходила не от него, как это принято в России. Мужчина признался, что чувствовал себя как на собеседовании.

Автор блога отметила, что эта история показывает, насколько разными могут быть представления людей о комплиментах, семье, личных границах и допустимых вопросах при первой встрече. Разные культурные коды и ожидания порой приводят к забавным, а иногда и неловким ситуациями.

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