Брасс, кроль или на спине? Как накачать мышцы во время плавания

Во время плавания одновременно работают десятки мышц, но основная нагрузка приходится на мышцы спины и кора, которые поддерживают позвоночник и помогают сохранять правильную осанку. Тренер-инструктор по плаванию Кирилл Красовский рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие мышечные группы укрепляются в бассейне, какой стиль плавания выбрать и почему правильная техника важнее скорости.

Какие мышцы работают в бассейне

Во время плавания одновременно задействуется большое количество мышечных групп. Основную работу выполняют широчайшие мышцы спины, которые обеспечивают силу гребка. Ромбовидные и трапециевидные мышцы помогают удерживать лопатки в правильном положении, а мышцы-разгибатели позвоночника и глубокие мышцы спины отвечают за его стабильность.

По словам специалиста, укрепление этих мышц позволяет лучше поддерживать позвоночник, уменьшает нагрузку на него и способствует формированию правильной осанки.

«Самое важное — регулярность и правильная техника. Перед входом в воду желательно сделать небольшую разминку: это поможет снизить риск травм и повысить эффективность занятий», — отметил специалист.

Какой стиль выбрать

Универсального стиля плавания, подходящего абсолютно всем, не существует. Все зависит от состояния здоровья человека, отметил тренер.

«Брасс считается одним из самых спокойных и щадящих вариантов. Он способствует мягкому вытяжению позвоночника и укрепляет мышцы спины, груди и плечевого пояса. Плавание на спине рекомендуется людям с дискомфортом в пояснице, поскольку в таком положении позвоночник максимально расслаблен. Кроль полезен благодаря активной работе мышц-разгибателей спины, которые играют важную роль в поддержании правильной осанки», — перечислил эксперт.

Баттерфляй, по его словам, требует хорошей физической подготовки и создает высокую нагрузку на плечевой пояс и верхнюю часть спины. При наличии болей или хронических заболеваний позвоночника этот стиль обычно не рекомендуют.

При регулярных тренировках и высокой физической активности небольшой прием пищи вечером может помочь восстановлению мышц. Ранее нутрициолог Михеева рассказала, какие продукты лучше выбрать перед сном и почему ночной перекус не всегда вредит фигуре.