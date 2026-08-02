В Подмосковье объявлен режим беспилотной опасности

На территории Московской области введен режим беспилотной опасности – соответствующее предупреждение появилось в официальном канале экстренных оповещений РСЧС. Жителям рекомендовано не покидать жилье, держаться подальше от окон и при наличии возможности спуститься в укрытие.

Жителей региона предупредили о потенциальной угрозе, связанной с полетами беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим гражданам советуют соблюдать меры предосторожности: оставаться в помещениях, не приближаться к остекленным поверхностям и находиться во внутренних комнатах или защищенных пространствах.

Кроме того, экстренные службы не исключают кратковременных сбоев в работе мобильного интернета. Подробности о характере угрозы и возможных источниках пока не раскрываются, но власти призывают следить за дальнейшими оповещениями и строго соблюдать рекомендации.