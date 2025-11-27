Шаги к здоровью: пенсионеры Каширы не пропускают занятия скандинавской ходьбой

Участники программы «Активное долголетие» в Кашире продолжают занятия скандинавской ходьбой, не обращая внимания на осеннюю погоду. Тренировки проходят в городском парке и помогают пожилым жителям поддерживать физическую форму, хорошее самочувствие и позитивный настрой.

Прогулки по осеннему лесу становятся для участников не только спортивным занятием, но и способом отдохнуть, пообщаться и зарядиться энергией.

Присоединиться к проекту могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Запись на занятия — по телефону 8 (49669) 28-147, расписание доступно на сайте проекта: dolgoletie.mosreg.ru/activities.