Шеф-бариста Ильин назвал сроки возможного употребления кофе перед сном

Многие люди не представляют себе жизнь без кофе. Шеф-бариста Евгений Ильин рассказал, можно ли употреблять кофе перед сном. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, это может привести к бессоннице, поэтому последнюю чашку кофе можно выпить не позднее трех часов до сна.

Эксперт уточнил, что в вечернее время лучше всего употреблять растворимый кофе или цикорий.

По его мнению, ежедневное употребление трех чашек кофе уменьшает риск развития сердечных заболеваний на 21%, а также снижает риск развития онкологических заболеваний.