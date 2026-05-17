Шесть городов следили за операцией онлайн: в Челнах 80-летнего пациента спасали с помощью телепрокторинга

В больнице скорой помощи имени С.В. Акчурина в Набережных Челнах провели уникальную операцию 80-летнему пациенту, поступившему в кардиореанимацию с инфарктом миокарда и острой сердечной недостаточностью. Как сообщила пресс-служба медучреждения, мужчина находился в критическом состоянии.

Чтобы снизить нагрузку на сердце, пациента подключили к аппарату ЭКМО, после чего рентгенхирурги удалили самые твердые участки атеросклеротических бляшек и имплантировали стент. Однако главной особенностью вмешательства стало участие шести экспертов из разных городов России. С помощью переносных устройств хирурги из Набережных Челнов транслировали ход операции коллегам из Новосибирска, Казани, Кемерова и Уфы, которые наблюдали за процессом в режиме реального времени и консультировали оперирующую бригаду.

Таким образом, тяжелейшего пациента удалось спасти, объединив усилия специалистов нескольких федеральных клиник без их физического присутствия в операционной.