Шесть признаков, что в воду лучше не лезть: терапевт рассказал, как за минуту оценить водоем

Врач-терапевт Алексей Парамонов в беседе с газетой ВЗГЛЯД перечислил визуальные сигналы, по которым даже без лабораторного анализа можно определить опасный для купания водоем. Главное правило он сформулировал однозначно: выбирать следует только официально разрешенные пляжи, поскольку Роспотребнадзор контролирует именно организованные зоны отдыха, а не каждый пруд или карьер за городом.

По его словам, на оборудованном пляже проверяют не только воду, но и песок, санитарно-химические и микробиологические показатели, наличие туалетов, душевых, спасательного и медицинского пунктов. Поэтому знак «купание запрещено» или отсутствие официального статуса — уже достаточный повод отказаться от водных процедур, даже если вода прозрачна.

Вторым тревожным признаком специалист назвал цветение: зеленая пленка, мутная зеленоватая вода, скопления водорослей и болотный запах. Такая среда может вызывать раздражение кожи, конъюнктивит, тошноту и диарею, особенно у детей, которые чаще заглатывают воду. Третий маркер — обилие камыша, тины, илистое дно и плохо обновляемая вода. Сами по себе заросли не заразны, но указывают на стоячий, прогретый водоем, где легче поддерживается цикл паразитов и выше концентрация органики. Четвертый красный флаг — пасущиеся рядом животные, ферма, частный сектор, места выгула собак. Такие водоемы могут загрязняться фекальными стоками, нести сальмонеллу, кампилобактер, яйца гельминтов, а также лептоспироз.

Пятый признак — близость свалки, труб, промзоны или оживленной трассы. С ливневыми водами в воду попадают нефтепродукты, тяжелые металлы и бытовая химия, что грозит раздражением кожи и желудочно-кишечными проблемами. Визуально это проявляется радужной пленкой, запахом канализации, пеной или неестественным цветом воды. Шестой сигнал — мертвая рыба, резкий запах, мусор у берега и помутнение после ливней, когда даже официальные пляжи могут временно портиться.

Парамонов резюмировал: если есть знак запрета, вода цветет, плавают утки и мертвая рыба, много тины, рядом пасутся животные или расположена свалка — купаться не стоит, особенно детям, беременным, пожилым людям и тем, у кого ослаблен иммунитет.