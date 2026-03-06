Шесть симптомов, которые могут убить через полтора года: кардиологи назвали признаки приближающейся смерти

Каждый год в России регистрируется до 250 тысяч случаев внезапной остановки сердца. Медики обеспокоены тем, что эта угроза все чаще настигает людей в самом расцвете сил — студентов и профессиональных спортсменов.

Исследователи из Швеции изучили обстоятельства тысячи случаев внезапной смерти среди пациентов в возрасте от 1 года до 36 лет (средний возраст погибших составлял 23 года). Выяснилось, что почти у трети жертв задолго до трагедии проявлялись тревожные «звоночки». В течение полутора лет перед смертью они сталкивались с шестью характерными симптомами: судорогами, обмороками, тошнотой, лихорадкой, сильным сердцебиением и отклонениями на электрокардиограмме.

Доктор Фриск Торелл призвал не игнорировать эти признаки.

«При их возникновении рекомендуется пройти комплексное обследование, включая оценку психического состояния», — сказал он.

Ученые также обратили внимание на связь кардиологических проблем с ментальным здоровьем. У некоторых погибших были диагностированы психические расстройства, а принимаемые ими психотропные лекарства могли провоцировать сбои сердечного ритма.

Кардиологи предупреждают: выживаемость при внезапной остановке сердца критически низкая и не дотягивает даже до 20%. Однако данные Американской кардиологической ассоциации (AHA) вселяют надежду: если в первые минуты использовать портативный дефибриллятор (AED), шанс на жизнь вырастает до 70%. Именно поэтому автоматические дефибрилляторы сейчас можно встретить в аэропортах, крупных ТЦ и других местах массового скопления людей.

Ранее сообщалось о том, что кардиолог Кондрахин включил жителей ЯНАО в зону риска по инфаркту.