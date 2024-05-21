Шесть случаев заболеваемости столбняком выявлено в Нижегородской области с 2014 года

Шесть случаев столбняка было выявлено в Нижегородской области за десять лет. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что все случаи заболеваемости были зарегистрированы у взрослых, об их прививочном статусе нет информации. Из всех заболевших трое заразились через бытовые травмы, а остальных покусали собаки.

Подчеркивается, что единственной эффективной защитой от столбняка являются прививки. Наиболее опасные раны при заражении столбняком — травмы с попаданием грязи или земли в рану.