Шесть сотен будущих мам подготовили к родам в химкинской поликлинике «Мама и малыш»

Почти шестьсот беременных перед родами прошли особую программу в медицинском учреждении городского округа Химки «Мама и малыш», которую открыли при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В рамках программы педиатр обучал будущих родителей нюансам заботы и ухода за только что родившимися малышами.

«Подобные лекции помогают обрести будущей маме уверенность перед родами», — отметила депутат химкинского Совета и председатель городского Союза медсестер Надежда Смирнова.

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Химки ]

В 2023 году в программу «Здравоохранение Подмосковья» включили более полусотни объектов из более чем 30 подмосковных округов.

По словам депутата Совета городского округа Химки Юлии Мамай, обновление и модернизация медучреждений является направлением, на которое в муниципалитете обращают особое внимание: за последнее десятилетие здесь открыли восемь клиник, а в 2023 году проведут капремонт роддома на Ленинском проспекте.