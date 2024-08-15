Шестнадцать рентген-аппаратов типа С-дуга поступило в больницы Подмосковья с начала года

С начала текущего года в подмосковные больницы поступило шестнадцать передвижных рентген-аппаратов типа С-дуга, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Такая медтехника необходима для проведения различных операций. Рентген-аппараты поступили в том числе в Жуковскую, Долгопрудненскую и Ступинскую больницы.

На закупку новых аппаратов было направлено почти двести миллионов рублей, отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Медицинскую технику приобрели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Здравоохранение».