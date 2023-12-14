Школьница из Подмосковья оказалась в реанимации из-за простуды

Как рассказала заведующая педиатрическим отделением Любовь Васильева, у пациентки была анемия, тромбоцитопения и гипербилирубинемия в острой стадии. При поступлении в больницу у девочки наблюдалась желтушность кожных покровов и повышенная температура. Обследование показало низкий уровень гемоглобина, эритроцитов и тромбоцитов, при этом желчный пигмент — билирубин — был повышен.

«После переливания компонентов крови состояние пациентки начало улучшаться, однако уровень тромбоцитов оставался низким. С учетом проведенных обследований и консультаций у ребенка была выявлена иммунная форма гемолитической анемии», — уточнила врач.

Ребенок сутки провел в реанимации, после его перевели в детское отделение. Дополнительно девочку обследовал гематолог, чтобы согласовать дальнейшее лечение. Состояние пациентки начало улучшаться. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

По словам врачей, спровоцировать такое состояние здоровья могла перенесенная ранее вирусная инфекция.

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