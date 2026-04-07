Шоколадный яд: эксперты назвали 5 признаков, по которым можно вычислить опасную подделку

Шоколад — один из самых популярных десертов в мире, но он может быть не только вкусным, но и смертельно опасным. Поводом для тревоги экспертов стал инцидент во Владимирской области, где правоохранители ликвидировали подпольное производство и изъяли десятки тонн контрафактной продукции, которая уже успела разойтись по магазинам, передает Пятый канал.

Жизнь на волоске

Одна из потребительниц столкнулась с тяжелой аллергической реакцией после употребления дорогого шоколада. У нее стремительно развился отек, и лишь оперативная помощь медиков предотвратила трагедию. Специалисты пояснили, что подобные реакции чаще связаны не с какао-маслом, а с дополнительными ингредиентами, такими как орехи, молочные компоненты или косточковые добавки, которые в изобилии содержатся в дешевых подделках.

Подпольный цех под видом бренда

Скандальное производство действовало в Петушинском районе. Злоумышленники наладили выпуск шоколадной продукции под видом известных мировых брендов, таких как Raffaello, KitKat, Kinder Bueno, Nuts, Twix и Snickers. В ходе обысков оперативники изъяли более 10 тонн готовой продукции и сырья, около 500 тысяч фальшивых этикеток, оборудование, средства связи, а также деньги на сумму свыше 6,5 млн рублей и иностранную валюту. В цехе трудились нелегальные мигранты, которые были обеспечены жильем и зарплатой. Установлено, что преступная группа работала с марта 2024 года по январь 2026 года.

Как отличить настоящий шоколад от подделки

Эксперты рекомендуют запомнить несколько простых правил, которые помогут выбрать качественный продукт и не стать жертвой фальсификаторов.

Изучайте состав. Это главный ориентир. В настоящем шоколаде какао-продукты должны стоять на первом месте. Если первым указан сахар — перед вами десертная плитка с минимумом какао. Недопустимо наличие пальмового, кокосового масла или гидрогенизированных жиров. Их присутствие означает, что это не шоколад, а кондитерская плитка. О наличии эмульгаторов, используемых для удешевления, говорит соевый или подсолнечный лецитин.

Проверяйте на ощупь и слух. Натуральное какао-масло плавится при температуре около 34°C, чуть выше температуры тела. Положите кусочек на ладонь: если он начинает таять и слегка пачкает кожу — это признак натурального состава. Качественный шоколад также ломается с сухим звонким хрустом, а не гнется.

Оценивайте внешний вид. Плитка должна иметь глянцевую поверхность без пузырьков. Матовый налет или белесый оттенок может говорить о нарушении технологии хранения или о том, что какао-масло заменили дешевым аналогом.

Опасные диеты

Дополнительную угрозу представляют и сомнительные методы похудения. Певица Алсу призналась, что эксперимент с употреблением только шоколада и кофе помог ей сбросить вес, но привел к негативным последствиям для организма. Она пришла к выводу, что подобные методы не оправданы, и призвала придерживаться сбалансированного питания. Врачи предупреждают, что даже натуральный шоколад нельзя есть в больших количествах: он создает серьезную нагрузку на поджелудочную железу и может привести к острым воспалительным процессам.

Покупая шоколад, внимательно изучайте упаковку и не гонитесь за дешевизной. Ваше здоровье того стоит.

Ранее сообщалось в Москве мужчина украл 98 шоколадок на 18 тысяч рублей.