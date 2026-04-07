«Сладкая жизнь» за решеткой: москвич украл 98 плиток шоколада и получил статью

В центре Москвы полицейские задержали 37-летнего мужчину, который не смог пройти мимо отдела с шоколадом. Злоумышленник зашел в магазин на Гоголевском бульваре под видом обычного покупателя. Вместо того чтобы оплатить товар, он набил рюкзак плитками и скрылся, минуя кассу. Об этом сообщает «Мослента».

Сотрудники торговой точки быстро хватились пропажи. Общая стоимость украденного составила более 18 тысяч рублей. Всего в рюкзаке вора оказалось 98 шоколадок. Такое количество явно не для одного вечера. Однако на допросе мужчина заявил — сладости он похитил исключительно для себя. Видимо, планировал запас на долгое время.

Полицейские задержали похитителя по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело. Теперь любителю халявного шоколада грозит до двух лет лишения свободы. Ирония судьбы: в колонии сладкого точно не дадут.

Ранее в Пермском крае школьник убил классного руководителя ножом.