«Сигнал SOS от мозга». Невролог назвал причины ночных вздрагиваний

Врач общей практики Амир Хан (Amir Khan) пролил свет на природу физиологического феномена, знакомого практически каждому: внезапных вздрагиваний конечностей и иллюзии падения при засыпании. Об этом он рассказал в интервью изданию Mirror.

Как поясняет доктор Хан, в момент перехода организма от бодрствования ко сну мышечные ткани приходят в состояние расслабления. Головной мозг, отслеживающий эти изменения, порой ошибочно расценивает потерю мышечного тонуса как сигнал опасности.

«Это неправильное толкование со стороны мозга, и он посылает телу быстрый сигнал, чтобы оно вас поймало, отчего вы и просыпаетесь. Некоторые ученые считают, что это древний рефлекс выживания», — отмечает медик.

Амир Хан подчеркивает, что подобные эпизоды не представляют никакой угрозы для здоровья. Однако он уточнил, что частота их появления может возрастать под воздействием определенных факторов. В зоне риска оказываются люди, испытывающие сильное переутомление, находящиеся в состоянии хронического стресса, а также те, кто позволяет себе напитки с кофеином в вечерние часы.

