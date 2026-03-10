«Сигнал SOS от мозга». Невролог назвал причины ночных вздрагиваний
Врач назвал три главные причины ночных вздрагиваний
Врач общей практики Амир Хан (Amir Khan) пролил свет на природу физиологического феномена, знакомого практически каждому: внезапных вздрагиваний конечностей и иллюзии падения при засыпании. Об этом он рассказал в интервью изданию Mirror.
Как поясняет доктор Хан, в момент перехода организма от бодрствования ко сну мышечные ткани приходят в состояние расслабления. Головной мозг, отслеживающий эти изменения, порой ошибочно расценивает потерю мышечного тонуса как сигнал опасности.
«Это неправильное толкование со стороны мозга, и он посылает телу быстрый сигнал, чтобы оно вас поймало, отчего вы и просыпаетесь. Некоторые ученые считают, что это древний рефлекс выживания», — отмечает медик.
Амир Хан подчеркивает, что подобные эпизоды не представляют никакой угрозы для здоровья. Однако он уточнил, что частота их появления может возрастать под воздействием определенных факторов. В зоне риска оказываются люди, испытывающие сильное переутомление, находящиеся в состоянии хронического стресса, а также те, кто позволяет себе напитки с кофеином в вечерние часы.
Ранее врач Еременко сообщил о том, что дневной сон в 20-40 минут полезен для организма.