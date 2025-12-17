«Сильная головная боль и больно двигать глазами». Врач перечислила симптомы гонконгского гриппа

По мнению врачей, клиническая картина так называемого гонконгского гриппа (вирус A/H3N2) в целом соответствует классическим проявлениям этой инфекции. Как сообщила кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева в интервью РИА Новости , специфических признаков, кардинально отличающих его от других штаммов, нет.

Заболевание, по словам эксперта, обычно дебютирует резко: с высокой лихорадки (от 38°C и выше), сопровождающейся ознобом. Характерны также интенсивная головная боль, ломота в мышцах и суставах, дискомфорт и болезненные ощущения при движении глазных яблок. Часто к этим симптомам присоединяется сухой, непродуктивный кашель.

Однако главная опасность, на которую ранее указывали другие специалисты, в частности вирусологи, заключается не в самой симптоматике, а в риске тяжелых постгриппозных осложнений. Вирус, повреждая эпителий респираторного тракта, создает «входные ворота» для бактерий, что может привести к развитию вторичной пневмонии уже на 2-3 день болезни. Пик текущей эпидемической волны в России прогнозируется на середину января, а общее число летальных случаев, по оценкам, может составить несколько сотен.

Ранее сообщалось о том, что в России обнаружили новый подтип «гонконгского» вируса.