Исследователи нашли прямую взаимосвязь между регулярными силовыми тренировками и устойчивостью психики. Согласно докладу, опубликованному в журнале Psypost, чем сильнее у человека мышцы, тем больше объем гиппокампа — ключевой зоны мозга, отвечающей за память, мышление и способность справляться со стрессом.

Авторы пришли к выводу, что физически развитые люди чаще двигаются и в целом чувствуют себя биологически устойчивее. Разница в риске депрессии между самыми слабыми и самыми сильными участниками исследования достигала примерно 42 процентов. Регулярные тренировки, по мнению ученых, буквально делают мозг более выносливым перед лицом жизненных кризисов и тревоги.