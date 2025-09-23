Системная угроза: исследование в The Lancet показало, как перебои с лекарствами калечат мировое здравоохранение

Проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами превращаются в систематическую опасность для системы здравоохранения, сообщают аналитики в новом научном труде, обнародованном в журнале The Lancet Public Health (LPH). Интернациональный коллектив исследователей изучил сведения о терапии более 600 млн больных из 18 государств Европы и Америки за период с 2010 по 2024 год. Результаты показали , что нехватка медикаментов влияет на доступность лечения и корректирует сами терапевтические планы.

Выяснилось, что применение восьми медикаментозных средств уменьшилось больше чем на треть после известий о перебоях в поставках. Особенно сильно это коснулось популярных лекарств, таких как антибиотик амоксициллин и варениклин, используемый для отказа от курения.

В ряде эпизодов фиксировались перемены в назначениях и дозировках: к примеру, сарилумаб, применяемый при ревматоидном артрите, стали прописывать реже, уменьшали дозы и снижали продолжительность курса лечения.

Как утверждают авторы работы, перебои в поставках не только усложняют получение пациентами жизненно важных препаратов, но и заставляют врачей пересматривать лечебные тактики, что может привести к негативным последствиям и увеличению затрат на медицинское обслуживание.

Эксперты акцентируют внимание на том, что из-за глобального характера поставок кризис может коснуться любой страны, поэтому нужно разрабатывать международную стратегию по укреплению системы обеспечения и поиску надежных альтернативных вариантов.

