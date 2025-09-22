Ученые обнаружили защитное действие GLP-1 препаратов на печень

Новейшие исследования выявили неожиданное свойство семаглутида («Оземпик») и других препаратов, воздействующих на рецепторы GLP-1, обычно используемых для контроля веса и лечения диабета. Оказалось, что эти медикаменты обладают прямым гепатопротекторным эффектом, снижая негативное воздействие алкоголя на печень. К такому заключению пришли ученые из Йельского университета, представившие свои результаты в журнале npj Metabolic Health and Disease.

В ходе экспериментов на мышиной модели было установлено, что данные препараты уменьшают активность фермента Cyp2e1, играющего ключевую роль в преобразовании алкоголя в ядовитый ацетальдегид, который является главным виновником поражения печени. В результате, концентрация опасных метаболитов значительно снижалась, даже при продолжении употребления алкоголя.

Тем не менее, существует и потенциальный недостаток: замедленное расщепление спирта приводит к увеличению концентрации алкоголя в крови и более длительному поддержанию высокого уровня.

Авторы исследования предполагают, что при подтверждении этих результатов на людях, пациенты, проходящие терапию GLP-1, могут испытывать более выраженное опьянение при употреблении тех же доз алкоголя.

Ранее сообщалось, что владелицу сети аптек в Москве приговорили к пяти годам за контрабанду «Оземпика».