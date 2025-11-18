Скачок сахара с самого утра грозит тем, кто выбирает быстрые углеводы на завтрак

Сладкие продукты в утреннем меню могут провоцировать резкие скачки уровня сахара в крови. Об этом сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, такие перепады заставляют поджелудочную железу работать на повышенной нагрузке, выделяя избыток инсулина, пишет РГ .

К неблагоприятным вариантам завтрака он отнес сладкие йогурты, выпечку, мюсли с высоким содержанием сахара, сладкие хлопья, а также белый хлеб с шоколадной пастой. Подобные продукты вызывают быстрое повышение глюкозы и, как следствие, сбой в естественной регуляции чувства голода и насыщения.

Специалист отметил, что для стабильного уровня энергии утром лучше выбирать сочетание белка, жиров и клетчатки. Соки он назвал неподходящими для первого приема пищи из-за высокого содержания сахара, даже естественного.

Вялов также добавил, что при отсутствии утреннего аппетита не обязательно заставлять себя есть — прием пищи допустимо перенести на более позднее время.

