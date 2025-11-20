«Скандинавская ходьба против 10 тыс. шагов»: врачи раскрыли, какой тип ходьбы полезнее всего

Скандинавская ходьба с использованием двух специальных палок наиболее полезна для поддержания здоровья. Об этом в интервью Huffington Post рассказала терапевт Джузеппе Арагона.

По ее словам, этот вид физической активности превосходит по эффективности популярную норму в 10 тыс. шагов в день.

Ключевое преимущество скандинавской ходьбы заключается в значительно большем вовлечении мышечных групп. При использовании палок задействуется до 90% мышц человеческого тела, в то время как при обычной ходьбе работает лишь около 50% мышечного массива. Кроме того, данный вид активности увеличивает энергозатраты организма на 20% по сравнению с традиционной ходьбой.

Для большинства взрослых людей рекомендованной нормой физической активности являются 150 минут занятий умеренной интенсивности в неделю. Скандинавская ходьба идеально соответствует этим требованиям, способствуя улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.

Особую пользу этот вид физической активности приносит людям, имеющим проблемы с суставами, а также тем, кто проходит восстановление после перенесенных травм. Регулярные занятия помогают улучшить осанку, походку и общую координацию движений.

Методика идеально подходит для тренировок на открытом воздухе, способствуя улучшению физической формы и повышению мышечной силы.

