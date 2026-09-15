Сидячая работа может убить: хирург назвала простой способ спастись

Сидячая работа — это не только боль в спине, но и риск смертельно опасного тромбоза. Сосудистый хирург Алин Ламайта дала простой совет, который может спасти жизнь: не сидеть на месте дольше часа. Об этом сообщает Terra.

Врач в беседе с изданием Terra предупредила: люди, проводящие много времени в кресле, могут столкнуться с тромбозом глубоких вен. Это заболевание опасно тем, что тромб может оторваться и привести к летальному исходу. Особенно высок риск у тех, кто имеет дополнительные факторы: ожирение, курение, возраст старше 40 лет, инсулинорезистентность, наследственную предрасположенность, а также принимает контрацептивы или гормональную терапию.

Ламайта подчеркнула: главная профилактика — движение. Не следует сидеть более 30–60 минут подряд. Достаточно вставать на две-три минуты, прохаживаться или просто многократно сокращать икры — это помогает восстановить венозный кровоток и не дает крови застаиваться. Хирург советует сделать такие микропаузы привычкой, даже если работа срочная. Ведь тромбоз не предупреждает, а последствия могут быть необратимыми.

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