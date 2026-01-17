«Скрытая цена бутерброда». Врач предупредила о прямой связи колбасы с онкологией

Регулярное включение в рацион колбасных изделий существенно повышает вероятность возникновения колоректального рака. Как пояснила в интервью РИА Новости Зарема Тен, руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья, опасность связана с содержащимися в продукте нитратами и канцерогенными веществами.

«Риск (развития колоректального рака - ред.) увеличивается на 18% на каждые 50 граммов переработанного мяса в день. Виноваты нитриты или нитраты, которые в желудке могут превращаться в нитрозамины, а также канцерогены, образующиеся при копчении и жарке», - сказала Тен.

Специалист подчеркнула, что согласно классификации Международного агентства по изучению рака (IARC), такие продукты, как колбаса, сосиски и ветчина, отнесены к первой (наиболее опасной) группе канцерогенов.

Кроме онкологических рисков, отметила врач, частое потребление колбасы негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы, увеличивая вероятность инфаркта и инсульта.

«Насыщенные жиры и трансжиры, содержащиеся в колбасах, повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), который откладывается на стенках сосудов в виде атеросклеротических бляшек. Это сужает просвет артерий, повышая риск инфаркта миокарда и инсульта», - заключила врач.

