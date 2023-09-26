Слабость, головокружение, аллергия: кому нельзя худеть с помощью имбиря

Имбирь — полезное для организма растение, благоприятно влияющее на пищеварение. Существуют даже диеты, выстроенные вокруг потребления данного продукта или отваров на его основе. Как оказалось, пользоваться ими можно далеко не всем, ведь в больших количествах имбирь вредит организму.

Диеты и курсы питания, подразумевающие употреблние имбиря в больших количествах или на регулярной основе, способны ослабить здоровье некоторых людей. Айгуль Абдуллина, врач дерматовенеролог и основатель сети косметологических клиник «Residence of Beauty», рассказала, чем чревато злоупотребление данным растением.

«Чрезмерное употребление имбиря в пищу способно привести к негативным последствиям: рвоте, тошноте, диарее, вздутиям и изжоге. Также нередко после имбиря появляются слабость и головокружение, а некоторые люди даже подвержены аллергическим реакциям. В сухом виде имбирь не так вреден для организма, как свежий, однако все равно не рекомендуется злоупотреблять им», — рассказала специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Избегать потребления имбиря в больших количествах, а значит и соответствующих диет, также стоит тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ. Им следует проконсультироваться с врачом прежде, чем вводить имбирь в повседневный рацион. Кроме того, причиной для отказа от продукта станет прием определенных лекарств.

«Среди основных свойств имбиря можно выделить эффект разжижения крови, так что, если вы принимаете препараты с таким же действием или страдаете от соответствующих недугов, от имбиря лучше воздержаться. Он умножит этот эффект, что плохо скажется на вашем здоровье», — предупредила собеседница.

Имбирь, добавила Абдуллина, категорически противопоказан женщинам, находящимся на поздних сроках беременности, а также кормящим мамам и детям до трех лет. Заболевания сердечно-сосудистой системы или почек тоже являются противопоказанием к курсам питания, построенным на злоупотреблении имбирем.

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