Садоводов предупредили о массовом распространении испанского слизня
ТАСС: садоводов предупредили о массовом распространении испанского слизня
В регионах России продолжается распространение инвазивного вредителя — испанского слизня ( Arion vulgaris ). Появившись с Пиренейского полуострова, моллюск активно осваивает новые территории благодаря высокой плодовитости (до 500 яиц за сезон), устойчивости к холодам и отсутствию естественных врагов в местной фауне, пишет ТАСС.
- Внешний вид и поведение: Длина тела достигает 12–15 см. Окраска варьируется от ярко-рыжей и оранжевой до буро-коричневой. Выделяет густую, горькую слизь. Активен не только ночью, но и в сырую, прохладную погоду.
- Ключевые риски:
- Для урожая: Способен за ночь уничтожить посадки капусты, салата, клубники, овощных и декоративных культур.
- Для животных: Переносит опасных легочных червей (риск для собак и кошек) и загрязняет слизью пастбищные корма.
- Для человека: В слизи могут содержаться личинки нематод и патогенные бактерии. Овощи, фрукты и зелень с участка требуют обязательного и тщательного мытья.
- Способы защиты и профилактики:
- Механические: Ручной сбор (строго в перчатках), пивные ловушки, барьеры из золы или медных лент.
- Биологические: Привлечение на участок ежей, жаб и жужелиц; применение микроскопических паразитических нематод.
- Химические: Использование гранул на основе фосфата железа или метальдегида (с осторожностью при наличии питомцев).
- Профилактика: Карантин нового грунта и рассады, регулярная прополка и утилизация растительных остатков.