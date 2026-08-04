«Мусорный дождь». Москвичи пожаловались на соседей, выбрасывающих мусор из окна
Жители дома 15 на улице Молостовых жалуются на свалки во дворе
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Жильцы одного из домов на востоке Москвы пожаловались на соседей, выбрасывающих кучи мусора из окна. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва М125».
Речь идет о многоэтажке, расположенной по адресу улица Молостовых, 15, корпус 5. На видеозаписи, которую опубликовала одна из жительниц дома, зафиксировано, что придомовая территория буквально усеяна полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками и прочим мусором.
«Если бы дворник регулярно не убирал за ними, свалка была бы уже до второго этажа. Что нам делать?» — посетовала жительница многоэтажки.
Жильцы пытались привлечь к решению проблемы полицию, однако обращения в правоохранительные органы не принесли желаемого результата.
Ранее сообщалось о том, что Жители Донецка Ростовской области пожаловались на большую свалку у школы №3.