«Мусорный дождь». Москвичи пожаловались на соседей, выбрасывающих мусор из окна

Жильцы одного из домов на востоке Москвы пожаловались на соседей, выбрасывающих кучи мусора из окна. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва М125».

Речь идет о многоэтажке, расположенной по адресу улица Молостовых, 15, корпус 5. На видеозаписи, которую опубликовала одна из жительниц дома, зафиксировано, что придомовая территория буквально усеяна полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками и прочим мусором.

«Если бы дворник регулярно не убирал за ними, свалка была бы уже до второго этажа. Что нам делать?» — посетовала жительница многоэтажки.

Жильцы пытались привлечь к решению проблемы полицию, однако обращения в правоохранительные органы не принесли желаемого результата.

Ранее сообщалось о том, что Жители Донецка Ростовской области пожаловались на большую свалку у школы №3.