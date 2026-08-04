Минус часы в пути: как продление МЦД до Тулы и Ярославля изменит жизни 10 миллионов человек
Собянин объявил о продлении МЦД в Тульскую, Владимирскую и Ярославскую области
Мэр Москвы Сергей Собянин на молодежном форуме «Территория смыслов» заявил о планах по масштабному расширению сети Московских центральных диаметров (МЦД) за пределы Московской области. В первую очередь проект охватит Тульскую, Владимирскую и Ярославскую области, а в перспективе свяжет столицу со всеми приграничными регионами Центрального федерального округа, пишет КП.
- Первая очередь расширения: В число приоритетных направлений вошли Тульская, Владимирская и Ярославская области.
- Масштаб охвата: Реализация проекта обеспечит быстрым и комфортным транспортом около 10 миллионов жителей сопредельных регионов, а суммарно эффектом от развития МЦД смогут воспользоваться более 30 миллионов человек в Центральном районе.
- Преимущества для пассажиров: Жители соседних областей получат возможность ездить на современных поездах с предсказуемым интервалом, четким расписанием и фиксированным временем в пути.
- Статус реализации: Проект разрабатывается совместно с Правительством РФ и уже находится в стадии практической проработки.