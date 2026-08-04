Минус часы в пути: как продление МЦД до Тулы и Ярославля изменит жизни 10 миллионов человек

Мэр Москвы Сергей Собянин на молодежном форуме «Территория смыслов» заявил о планах по масштабному расширению сети Московских центральных диаметров (МЦД) за пределы Московской области. В первую очередь проект охватит Тульскую, Владимирскую и Ярославскую области, а в перспективе свяжет столицу со всеми приграничными регионами Центрального федерального округа, пишет КП.