Минус часы в пути: как продление МЦД до Тулы и Ярославля изменит жизни 10 миллионов человек

Собянин объявил о продлении МЦД в Тульскую, Владимирскую и Ярославскую области

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин на молодежном форуме «Территория смыслов» заявил о планах по масштабному расширению сети Московских центральных диаметров (МЦД) за пределы Московской области. В первую очередь проект охватит Тульскую, Владимирскую и Ярославскую области, а в перспективе свяжет столицу со всеми приграничными регионами Центрального федерального округа, пишет КП.

  • Первая очередь расширения: В число приоритетных направлений вошли Тульская, Владимирская и Ярославская области.
  • Масштаб охвата: Реализация проекта обеспечит быстрым и комфортным транспортом около 10 миллионов жителей сопредельных регионов, а суммарно эффектом от развития МЦД смогут воспользоваться более 30 миллионов человек в Центральном районе.
  • Преимущества для пассажиров: Жители соседних областей получат возможность ездить на современных поездах с предсказуемым интервалом, четким расписанием и фиксированным временем в пути.
  • Статус реализации: Проект разрабатывается совместно с Правительством РФ и уже находится в стадии практической проработки.
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