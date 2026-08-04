Питьевая вода под строгим контролем: Словения вводит жесткие запреты из-за зноя

Компания «Мариборский водопровод» ввела временный запрет на использование питьевой воды для бытовых и хозяйственных нужд, не являющихся жизненно необходимыми. Ограничения затронули 16 муниципалитетов северо-восточного региона Словении, включая второй по величине город страны — Марибор. Об этом сообщила государственная компания «Мариборский водопровод».