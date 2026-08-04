Питьевая вода под строгим контролем: Словения вводит жесткие запреты из-за зноя
В 16 муниципалитетах Словении запретили мыть машины и поливать сады из-за жары
Компания «Мариборский водопровод» ввела временный запрет на использование питьевой воды для бытовых и хозяйственных нужд, не являющихся жизненно необходимыми. Ограничения затронули 16 муниципалитетов северо-восточного региона Словении, включая второй по величине город страны — Марибор. Об этом сообщила государственная компания «Мариборский водопровод».
- Полив и насаждения: Запрещено поливать сады, огороды, открытые территории и частные или общественные газоны.
- Транспорт и мойка: Введен запрет на мойку любых транспортных средств, а также мытье тротуаров, асфальтовых покрытий и частных или общественных территорий.
- Бассейны и гидранты: Запрещено наполнять частные и общественные бассейны, а также использовать воду из сети пожарных гидрантов без предварительного разрешения водоснабжающей компании.
- Исключения: Воду разрешено расходовать исключительно на питье, приготовление пищи, гигиену и удовлетворение базовых жизненных потребностей населения.
Ограничения в Словении стали следствием длительного засушливого периода и высоких температур в Центральной и Южной Европе:
- Обмеление Дуная: Длительная засуха привела к снижению уровня воды в ключевой артерии Европы — Дунае — до рекордно низких отметок.
- Проблемы в энергетике: Из-за нехватки и перегрева воды для охлаждения реакторов под угрозой оказалась работа атомных электростанций, что вынуждает региональные власти вводить экстренные меры для предотвращения энергетического кризиса.
- Удар по логистике: Критическое обмеление рек уже затронуло речное судоходство и поставки топлива.