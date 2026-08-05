«Духота и горы фекалий». В США арестовали женщину, похитившую 100 кошек

В США правоохранительные органы задержали 77-летнюю жительницу Флориды Гейл Джустино. Как сообщает телеканал Fox News, ее подозревают в краже около 100 кошек, которых она содержала в антисанитарных условиях.

В ходе осмотра жилища пенсионерки были обнаружены десятки животных. Согласно информации источника, температура внутри помещения превышала 40 градусов по Цельсию, а полы были покрыты толстым слоем экскрементов. Некоторым особям потребовалась помощь, чтобы освободить лапы от затвердевших фекалий для возможности передвигаться.

Как отмечается в материалах дела, Джустино с 2014 года неоднократно привлекалась к ответственности за нарушения правил содержания домашних питомцев. Сейчас ей инкриминируют жестокое обращение с животными и их содержание без обеспечения минимальных потребностей.

При этом полицейские, опрошенные журналистами, рассказали, что задержанная искренне полагала, что спасает животных, забирая их с улиц. Стражи порядка выразили надежду на то, что женщина сможет получить квалифицированную психиатрическую помощь

Ранее сообщалось о том, что Ксения Алферова обратилась к Юрию Куклачеву из-за поведения кошки.