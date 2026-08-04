«Конфеты за воровство». Мать пообещала сыну вкусняшку за кражу

В селе Покровском Ставропольского края местная жительница 30 лет организовала кражу через своего несовершеннолетнего сына, пообещав ребенку лакомства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, женщина поручила мальчику проникнуть в дом к знакомым, отыскать там наличные и передать их ей.

Согласно информации надзорного ведомства, сын выполнил указание: зашел в чужое жилище, обнаружил в комнате коробку из-под наушников, где хозяева держали деньги, и отдал всю найденную сумму матери. Полученные средства, по ее словам, она впоследствии истратила на личные нужды.

Против ставропольчанки возбуждено уголовное дело по факту склонения несовершеннолетнего к совершению преступления. Максимальная санкция инкриминируемой статьи, следует из официального релиза, предусматривает лишение свободы на срок до девяти лет.

Ранее сообщалось о том, что в Пермском крае няня детсада украла у детей золотые украшения и сдала в ломбард.