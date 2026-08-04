Кадры как из фильма ужасов: саранча атакует автомобили и дороги в Дагестане
Baza: тучи саранчи закрыли небо в районе Кизляра в Дагестане
В районе Кизляра (Республика Дагестан) зафиксировано массовое нашествие мигрирующей саранчи, из-за которого потемнело небо. Видеозаписи, снятые очевидцами на автодорогах, распространились в социальных сетях и СМИ. Об этом пишет Лента.ру.
- Обстановка на месте: Полчища вредителей практически полностью закрыли солнце, насекомые массово залетают в автомобили местной детворы и водителей.
- Причина появления: По данным местных властей, саранча мигрировала из зон заповедников и особо охраняемых природных территорий, где федеральным законодательством запрещена химическая обработка почвы и растительности.
- Меры защиты: На сельхозугодьях и полях, куда переместились вредители, экстренно проводится дезинсекция и наземная обработка химикатами для предотвращения уничтожения урожая.