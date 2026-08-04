Кадры как из фильма ужасов: саранча атакует автомобили и дороги в Дагестане

В районе Кизляра (Республика Дагестан) зафиксировано массовое нашествие мигрирующей саранчи, из-за которого потемнело небо. Видеозаписи, снятые очевидцами на автодорогах, распространились в социальных сетях и СМИ. Об этом пишет Лента.ру.