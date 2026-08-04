Атака беспилотников на Московский регион 4 августа 2026: что известно к этому часу
Собянин: за 4 августа над Московским регионом сбили 184 БПЛА
4 августа с 8:30 утра до 22:00 средства объективного контроля зафиксировали 184 беспилотных летательных аппарата, взятых курсом на Московского региона и прилегающие районы. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил мэр Сергей Собянин.
Как подчеркнул глава города, подавляющее большинство дронов удалось подавить еще на дальних рубежах подлета.
«Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах», — пояснил он, комментируя эффективность работы дежурных расчетов.
Ранее Воробьев рассказал о пострадавших в результате атаки БПЛА на Подмосковье.